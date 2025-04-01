×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sağanak yağış geliyor: 9 kentte sarı kodlu alarm

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Yağmur
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Sağanak yağış geliyor: 9 kentte sarı kodlu alarm
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 13:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Adana, Aydın, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, İzmir, Manisa ve Muğla'ya sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre ise İstanbul ve Ankara dahil yurt genelinde sağanak yağışlar pazar gününe kadar etkili olacak. İşte yeni hava durumu raporu...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Artvin ve Rize çevreleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir’in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınVolkan bunu bana nasıl yaptın Kuzeyin Oğlu Volkan Konakın vedasında yürek yakan sözlerVolkan bunu bana nasıl yaptın! 'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'ın vedasında yürek yakan sözlerHaberi görüntüle

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir’in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun batısı ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Sağanak yağış geliyor: 9 kentte sarı kodlu alarm

9 KENTTE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 9 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Sağanak yağış geliyor: 9 kentte sarı kodlu alarm

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların pazar gününe kadar aralıksız şekilde kuvvetli olması bekleniyor. 

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Sağanak yağış geliyor: 9 kentte sarı kodlu alarm

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Yağmur

BAKMADAN GEÇME!