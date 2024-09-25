Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Prof. Dr. Şen: Türkiye 1 hafta içinde 2 mevsimi yaşayacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

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Hafta sonuna kadar yaz havası, Yağışsız 5 gün. Sıcaklıklar ortalamanın 2-4 derece üstünde. İç kesimlerde sis gece ve sabah etkili ulaşımında etkili olabilir. Vadilerde özellikle. Hafta sonu İstanbul 30 derece, Adana 38 derece Antalya 35 derece olur.

Deniz suyu sıcaklıkları: Antalya 29 Bodrum 24 Marmaris 25 Çeşme 25, Sinop 25 Dikili 25 Şile 24 derece.

YAĞIŞLI HAVA GERİ DÖNÜYOR

Marmara bölgesine bu sıcak periyodun üzerine pazartesi gelecek yağışlı hava risk taşıyacaktır. Dikkat.

1 HAFTA İÇİNDE 2 MEVSİM

Türkiye 1 hafta içinde 2 mevsimi yasayacak. Özellikle kuzey bati bölgesi. Yaz ve sonbahar bu geçişler önemli hava olayları oluşturabilir. Pazara kadar yaz. Pazartesi sonbahar. Pazartesi Salı Marmara’ya dikkat.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30