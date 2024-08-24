Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış alarmı! 6 ile sarı ve turuncu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz ile Kırklareli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın, Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PROF. DR. ŞEN'DEN SAĞANAK UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Giresun, Rize, Artvin, akşam Samsun, Ordu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri'de yağış kuvvetli su baskını yapabilir. Akdeniz içi ve İç Anadolu'da yağış hafif. Sıcaklık 1-2 derece azalıyor. Rüzgar Akdeniz kıyılarında güneyden hafif, Marmara'nın güneyi ve Ege'nin kıyısında kuzeyden kuvvetli esecek" mesajını paylaştı.