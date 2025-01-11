×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! Prof. Dr. Şen'den 'Kar yağacak mı?' sorusuna yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbula kuvvetli yağış uyarısı Prof. Dr. Şenden Kar yağacak mı sorusuna yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 10:03

İstanbul'da yalancı bahar bugün bitiyor, 16-17 derecelere kadar çıkan hava sıcaklığı 10 dereceye düşüyor. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre bugün İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de canlı yayında "Pazar günü ve pazar gecesi Tekirdağ'a kadar kar gelecek. İstanbul'un kapısına kadar geliyor kar. İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir" dedi. İşte 11 Ocak cumartesi günü hava durumu raporu...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gözden KaçmasınAKOM’dan sağanak yağış uyarısı... İstanbul buz kesecek: Sıcaklık 10-12 derece düşecekAKOM’dan sağanak yağış uyarısı... İstanbul buz kesecek: Sıcaklık 10-12 derece düşecekHaberi görüntüle

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbula kuvvetli yağış uyarısı Prof. Dr. Şenden Kar yağacak mı sorusuna yanıt

Haberin Devamı

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağını ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinde başladı. Yağışın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbula kuvvetli yağış uyarısı Prof. Dr. Şenden Kar yağacak mı sorusuna yanıt

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında son hava durumu raporunu değerlendirdi...

Haberin Devamı

1 hafta yüksek basıncın etkisiyle sıcaklıklar 17-18 dereceye çıkmıştı. Bugün 10 dereceyi geçmeyecek. Yağmur başladı ama akşam saatlerinde kuvvetlenecek. Gün boyu yağmur devam edecek, rüzgar da var. Önümüzdeki 3 gün İstanbul'da yağmur var. Sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek.

"KAR İSTANBUL'UN KAPISINA GELİYOR"

Pazar günü ve pazar gecesi Tekirdağ'a kadar kar gelecek. İstanbul'un kapısına kadar geliyor kar. İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Pazartesi ve salı günü Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı var, çok kuvvetli bir kar yağışı yok. Sıcaklıklar Anadolu'da ortalama civarında devam ediyor.

Herkes için kar yağışı çok önemli. Önümüzdeki 1 hafta için İstanbul'da kar görünmüyor ama Anadolu'da kar var.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!