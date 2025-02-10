Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 4 ilde eğitime kar engeli

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya’nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU

İstanbul'da pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM kar yağışı konusunda uyarı vermişti. Uyarıların ardından İstanbul'da gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Meteoroloji ve AKOM'un hafta başında yeniden başlayacağını ifade ettiği ve yüksek noktalarda aralıklarla yağan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.

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4 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kar yağışı nedeniyle Çanakkale, Ordu, Samsun ve Sinop'ta bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

ORDU

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ordu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kumru ilçesi Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi’nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, ayrıca Ünye ilçesi, Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu ve Erenyurt İlkokulunda 10 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."

ÇANAKKALE

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Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, "10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir gün süre ile tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrenciler (örgün, yaygın eğitim ve yükseköğretim) ise yarın eğitim öğretime devam edecek.

Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden, İlçe Hıfzıssıhha kararına istinaden, 10 Şubat Pazartesi günü itibarıyla sadece taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise yarın eğitim öğretime devam edeceği bildirildi.

SAMSUN

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun'un Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı bazı okullarda öğrencilerin 1 gün süreyle izinli sayılacağı belirtildi.

SİNOP

Sinop'un Gerze ve Dikmen ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Eğitime ara verilen okulların listesine "https://meb.ai/kwe9EI" adresinden ulaşılabilinecek.