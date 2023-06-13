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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 32 kentte kuvvetli yağış alarmı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 32 kentte kuvvetli yağış alarmı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 32 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. İşte 13 Haziran salı günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 32 kentte kuvvetli yağış alarmı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Kütahya'nın güneyi), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 32 kentte kuvvetli yağış alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 32 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

 

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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