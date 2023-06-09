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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 24 kentte sarı kodlu alarm... Ankara'da belediye çalışanlarının izinleri iptal

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 24 kentte sarı kodlu alarm... Ankarada belediye çalışanlarının izinleri iptal
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 08:14

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 24 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye çalışanlarının izinlerinin kaldırıldığını duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 24 kentte sarı kodlu alarm... Ankarada belediye çalışanlarının izinleri iptal

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 24 kentte sarı kodlu alarm... Ankarada belediye çalışanlarının izinleri iptal
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 24 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

ANKARA'DA ALARM: BELEDİYE ÇALIŞANLARININ İZİNLERİ İPTAL OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Değerli hemşehrilerim, Bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" mesajını paylaştı.

 

 

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