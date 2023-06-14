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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 20 kent için sarı alarm... Kuvvetli sağanak uyarısı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 20 kent için sarı alarm... Kuvvetli sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 06:55

Meteoroloji 20 kente bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların Aksaray ve Giresun çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli'nin doğusu, Adana ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Aydın'ın iç kesimleri, Malatya, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 20 kent için sarı alarm... Kuvvetli sağanak uyarısı

Yağışların Aksaray ve Giresun çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimleri hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli'nin doğusu, Adana ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Aksaray ve Giresun çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimleri hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli'nin doğusu, Adana ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 20 kent için sarı alarm... Kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji 20 kente bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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