Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 15 kente sarı ve turuncu uyarı... Yollar göle döndü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, (İzmir hariç) Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, (Elazığ hariç) Doğu Anadolu bölgesi ile Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Muğla, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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YEREL KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Ege ve Akdeniz ile Muğla, Eskişehir, Ankara, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MERSİN'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Mersin’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kent merkezinde sokak aralarında su birikintileri oluştu. Tarsus ilçesinde de sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle caddeler su altında kaldı, araçlar suya görüldü. İlçede tarım arazileri de yağıştan zarar gördü. Meteorolojiden gelen uyarı üzerine teyakkuza geçen ekipler, sabahın erken saatlerine kadar çalışma yaptı.

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ADANA'DA SAĞANAK NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu il merkezinde sabahın ilk saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, merkez Seyhan ilçesinden geçen sulama kanalının bazı noktalarında taşma meydana geldi. Öte yandan yollarda birikip, nehir gibi akıntıyla ilerleyen yağmur sularının sulama kanalına akması, şelale görüntüsü oluşturdu.

Fırtına nedeniyle kökü zayıf bazı ağaçlar ise araçların üzerine devrildi. Sabah işe gitmek için yola çıkan ve yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise göle dönen yollarda arızalandı. Yaklaşık 45 dakika süren sağanak etkisini yitirirken, kentte YAĞMUR hafif şekilde yağmaya devam ediyor.