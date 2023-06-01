×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... 14 ile 'sarı' uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... 14 ile sarı uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 09:55

Meteoroloji 14 kenti "sarı" kodla uyardı. İllerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberin Devamı

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Balıkesir, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/saat) esecek.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... 14 ile sarı uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 kenti "sarı" kodla uyardı. İşte kuvvetli yağış beklenen iller...

Ankara, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 33

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili

Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder? Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili?

#Sağlık
28 gün içinde iki kez hamile kaldı ve bebeklerini aynı anda doğurdu... ‘Anlattığımda insanlar çıldırmış olduğumu düşünüyor’

28 gün içinde iki kez hamile kaldı ve bebeklerini aynı anda doğurdu... ‘Anlattığımda insanlar çıldırmış olduğumu düşünüyor’

#Sağlık
Meteoroloji uyarmıştı Ankarada sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

#Meteoroloji