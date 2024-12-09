Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... 10 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

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Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

10 İLDE YAĞIŞ ALARMI

İşte sarı kod uyarısı verilen iller: İstanbul, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Edirne, İzmir, Manisa, Tekirdağ. Muğla için ise turuncu kodlu yağış uyarısında bulunuldu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12