Meteoroloji'den yeni hafta için kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük tahminlere göre yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağmurun doğu ve iç kesimlerinde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle yeni haftayla ilgili plan yapacaklar merak içerisinde yağışların hangi illerde ve kaç gün etkili olacağını merak ediyor. Yayınlanan 5 günlük tahmin raporuyla birlikte sorgulanan detaylar da belli oldu.

HAFTANIN İLK İKİ GÜNÜ YAĞMUR VE KAR VAR!

Yapılan son tahminlere göre Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nin genelindeki illerde sağanak yağışın etkili olması, kar yağışının ise Artvin Erzurum Erzincan Gümüşhane Bayburt Malatya Muş ve Bitlis ile Sivas, Yozgat ve Tokat civarlarında gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sal günü ise kar yağışının Artvin, Iğdır, Gümüşhane Bayburt, Sivas Tokat, Amasya, Kayseri, Niğde ve Nevşehir dolaylarında etkili olacağı tahmin ediliyor. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Batman Mardin ve Şırnak'ta ise gün boyu yer yer sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

KAR VE YAĞMUR ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yağmur ve kar yağışının Çarşamba günü etkisini kaybedeceği bilgisini verip şunları söyledi:

Batı bölgelerde yağmur var ama bu yağmur da iki gün sürecek ama Pazartesi Salıdan sonra da bu yağmur kesiliyor. Pazartesi ve Salı günü Anadolu'da kar yağışı var. Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Kars hatta Sivas Yozgat ve Bolu'da dahil yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Ne zaman kadar? Pazartesi Salı gününe kadar. Çarşamba günü o yağış da kesiliyor. Hafta sonuna kadar pek yağış yok Türkiye'de.

"İSTANBUL'A BU YIL KAR YOK"

İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceğiyle ilgili ise Prof. Dr. Şen Şunları söyledi:

İstanbul'da ve Ankara'da kar yağışı ihtimaline bakarsak bu sene yani 2025'te yok. Yılbaşından sonra bakacağız İstanbul için. Ayın son haftasının son günlerinde yani Aralık ayının son günlerinde bir soğuma var. Balkanlar'dan gelen bir soğuk var. Trakya'da kar yağışı yapabilir. Bu yağış İstanbul'a doğru ilerler mi ona bakmamız lazım.