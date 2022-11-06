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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 5 gÃ¼nlÃ¼k hava tahmin raporunu yayÄ±nladÄ±. Rapora gÃ¶re yurtta hafta baÅŸÄ±ndan itibaren aralÄ±klarla gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili olacak. Hafta baÅŸÄ±ndan itibaren gÃ¼ney ve doÄŸu bÃ¶lgeleri baÅŸta olmak Ã¼zere kuzeybatÄ± kesimleri hariÃ§ tÃ¼m yurtta aralÄ±klarla yaÄŸÄ±ÅŸlar gÃ¶rÃ¼lecek. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Akdeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi ile DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin gÃ¼neyinde zaman zaman kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Hafta baÅŸÄ±ndan itibaren Ã¶zellikle batÄ± bÃ¶lgelerinde 3 ya da 4 derece sÄ±caklÄ±klarÄ±n dÃ¼ÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor.

Peki Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de hava nasÄ±l olacak?

Ä°STANBUL

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Ä°stanbul'da yeni haftanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸ geÃ§iÅŸi olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor. Ä°stanbul'da yeni haftada hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 16 derece civarÄ±nda olmasÄ± bekleniyor.

Ä°ZMÄ°R

Ä°zmir'de bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak.Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta Ä°zmir'de yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n da 20 derece civarÄ±nda olacaÄŸÄ± belirtiliyor.

ANKARA

Ankara'da yeni haftada yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da 17 derece civarÄ±nda olacaÄŸÄ± belirtiliyor.

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BUGÃœN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, GÃ¼ney Ege, Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun gÃ¼neyi, Artvin ve Ardahan Ã§evreleri ile Rizeâ€™nin iÃ§ kesimlerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, Akdeniz kÄ±yÄ± kesimlerinde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, Rize, Artvin ve Ardahan'Ä±n yÃ¼ksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼lmesi beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; MuÄŸla Ã§evreleri ile Antalya'nÄ±n doÄŸu ilÃ§elerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

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Sabah saatlerinde Marmara, Ä°Ã§ Ege, Ä°Ã§ Anadolu ile BatÄ± ve Orta Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava ile birlikte batÄ± kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurt genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n genellikle gÃ¼neyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 21

Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± bulutlu 21

Ä°zmir: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 24

Adana: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 30

Antalya: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, (Ã–ÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, doÄŸu ilÃ§elerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor) 22

Samsun: ParÃ§alÄ± bulutlu 18

Trabzon: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 19

Erzurum: ParÃ§alÄ± bulutlu 13

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu 22

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