Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, Bursa...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
PAZARTESİ İÇİN BÖLGE BÖLGE UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca haftanın ilk günü için de hava durumu tahminlerini paylaştı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saat 03:00'dan itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetliolacağı tahmin ediliyor.