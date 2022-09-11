Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, Bursa...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



PAZARTESİ İÇİN BÖLGE BÖLGE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca haftanın ilk günü için de hava durumu tahminlerini paylaştı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.



KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR



Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saat 03:00'dan itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetliolacağı tahmin ediliyor.



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Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Pazartesi günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...Az bulutlu ve açık 30Parçalı ve az bulutlu 29Az bulutlu ve açık 33Az bulutlu ve açık 35Az bulutlu ve açık 33Parçalı ve az bulutlu 27Parçalı ve az bulutlu 25Az bulutlu ve açık 28Az bulutlu ve açık 36