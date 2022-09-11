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Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, Bursa...

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#Meteoroloji#İstanbul#Hava Durumu
Meteorolojiden yeni hafta için hava durumu uyarısı İstanbul, Ankara, Bursa...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 13:15

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın için ise İstanbul, Ankara ve Bursa dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların gece saat 03:00'dan itibaren Trakya'da, sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PAZARTESİ İÇİN BÖLGE BÖLGE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca haftanın ilk günü için de hava durumu tahminlerini paylaştı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saat 03:00'dan itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetliolacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yeni hafta için hava durumu uyarısı İstanbul, Ankara, Bursa...


Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteorolojiden yeni hafta için hava durumu uyarısı İstanbul, Ankara, Bursa...

Pazartesi günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...

Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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#Meteoroloji#İstanbul#Hava Durumu

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