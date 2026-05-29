Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve dolu uyarısı... 8 ile sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

FIRTINA YAĞMUR VE DOLU UAYRISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

YAĞIŞLAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle 200 ev ile iş yerini su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

İlçede, dün saat 16.00 sıralarında yağmur sonrasındaki dolu yaklaşık 30 dakika sürdü. Yağıştan cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı alanlarda yaklaşık 10 santimetre yüksekliğine ulaşan dolu birikintisi nedeniyle cadde, sokaklar ve çatılar beyaza büründü. Yağış nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya kara yolu İstasyon, Dinar ve Ofis kavşaklarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Tarım arazilerinde ise arpa, buğday, patates ve haşhaş ekili alanlarda zarar meydana geldi. İlçe merkezinde 200'e yakın iş yeri ve evi su bastı.

İtfaiye ekipleri su baskını olan ev ve iş yerlerinin sularını tahliye çalışması yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarım arazilerinde zarar tespit çalışması yürütecek.





Osmaniye

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve bahçeleri su bastı.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Üzümlü Deresi taştı.

Derenin taşması sonucu Üzümlü, Çamiçi ve Boğaziçi Mahallelerinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Ev, ahır ve bahçelerin de etkilendiği sağanak nedeniyle bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, suyun tahliyesi ve yolların açılması için çalışma başlattı.

Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, gazetecilere, sağanaktan etkilenen bölgelerde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hatay

Sarı kodla uyarısının ardından Hatay'ın Defne ilçesi ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Düziçi ilçesinde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü. Belediye ekipleri, su tahliyesi çalışması başlattı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle Kuzuculu Mahallesi'ndeki Deliçay taştı. Taşkın nedeniyle çevredeki bazı evler ile cadde ve sokakları su bastı. Bölge halkı, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya'nın kıyı kesimleri haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı