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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 13:20,Son Güncelleme:

Meteorolojiden yağış uyarısı

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Meteorolojiden yağış uyarısı
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Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin güneybatı ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Ordu, Giresun, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

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