Meteoroloji'den uyarı: Suriye kaynaklı toz bulutu Türkiye’de... Sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu

Haberin Devamı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamlar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Toz taşınımı hadisesinin, cuma günü gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN YANITLADI: TOZ TAŞINIMI NE KADAR SÜRECEK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Toz taşınımı yerdeki tozun rüzgarla havaya taşınması. Toz taşınımı tabii hava kalitesini düşürüyor. Bu ortamda mutlaka maske takılması lazım. Bu havada mikroplar bulunuyor. Astım krizlerini artırabilir. N-95, N-149 maskelerinin kullanılmaması lazım, bunların temini de kolay değil. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar maske kullansın.

Haberin Devamı

Bu aylarda bu etkisini sürdürüyor. Mart ayında başlar, Temmuz ayına kadar sürer, arada sırada. Nüfusun artmasıyla birlikte etkileşim fazla olduğu için arttı.

İstanbul'da toz Afrika'dan gelir, yüzeysel toz taşınımıdır.

ŞİMŞEK FIRTINASI

İç Anadolu'da atmosfer bayağı karışıyor. Yıldırım düşmez, yıldırım hep yukarıdan aşağıya çıkar. Yıldırım düşmez, yukarı doğru çıkar. Bu aylarda bunları görebileceğiz. Bunlar şunun işareti küresel ısınma. Bu bulutlarda dolu yağışını da görebileceğiz.

ANKARA'YI TOZ BULUTU KAPLADI

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Ankara'da etkili oluyor. Ankara'nın üzerini adeta toz bulutu çöktü. Başkentliler sabah uyandıklarında araçlarını çamur kaplamış şekilde gördüler. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Ankara'da bu etkinin akşam saatlerinde etkisini yitireceği söylendi.

Haberin Devamı

AKSARAY

Suriye’nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye’ye giriş yapan toz fırtınası Aksaray’a kadar ulaştı. Gece yarısı kent toza bürünürken, vatandaşların evde olduğu sırada yaşanan toz taşınması özellikle araçların üzerinde kendini gösterdi. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan araç sürücüleri araç üzerinde oluşan toz kaplanmasıyla adeta şaşkına döndü. Araçların üzeri tamamen tozla kaplanırken, oto yıkamacılarda da araçlarını yıkatmak isteyen sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu.

“TOZ TAŞINMASI SAĞLIK VE HAVA KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR”

Konuşla ilgili bilgiler veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı dün de vatandaşlarımızı uyarıyı paylaşmıştık. Suriye kaynaklı toz durumu söz konusu. Dün itibari ile başladı bugün de birçok ilde olduğu gibi Aksaray’da da etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde rüzgarın kuzey yönlü esmesiyle birlikte toz taşınmasında etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Toz taşınmasında sağlık kalitesi ve hava kalitesinin de düşmesiyle beraber olumsuz sağlık hadiselerine yol açmakta. Buradan da vatandaşlarımıza dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz. Çöl tozları malumunuz Suriye Sahra Çölü üzerinden her hangi bir yükselti olmadığından dolayı kuvvetli güney yönlü rüzgarların yurdumuza kadar özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi Doğu Anadolu bölgesinin güney doğusu, İç Anadolu’nun doğusunda etkisini göstermekte. Bununla beraber yağış hadisesi de gerçekleştiğinde yağışın olduğu yerlerde biz bunu çamur yağışı olarak görüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Araç sürücüleri ise, sabah kalktıklarında araçlarını toz içinde bulduklarını belirterek şaşkınlıklarını anlattı. Toz taşınmasının bugün son bulacağı ve ardından çamur yağışının beklendiği öğrenildi.

BARTIN

Yurdun birçok noktasında görülen toz fırtınası Batı Karadeniz illerinde de etkili oldu. Karadeniz’e kıyı kentlerden Bartın’da otomobiller toz ve çamur tabakasıyla kaplandı.

Suriye üzerinden gelen toz fırtınası Batı Karadeniz illerinde de etkili oldu. Karadeniz’e kıyı illerden Bartın’da park halindeki araçların üzerleri toz tabakasıyla kaplandı.

Sabah saatlerinde araçlarının yanına giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

YOZGAT

Haberin Devamı

Yozgat’ta etkili olan toz taşınımı araçların üzerinin toz tabakasıyla kaplanmasına neden oldu.

Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, sabah saatlerinden itibaren Yozgat’ta hayatı olumsuz etkiledi. Park halindeki araçların üzeri toz tabakasıyla kaplandı. Vatandaşlar tozla kaplanan araçlarını temizledi. Özellikle sabah erken saatlerde etkili olan toz taşınımı rüzgarla birlikte etkisini azalttı.

Tozla kaplanan aracını temizleyen esnaf Önder Aydın, “Sabah kalktığımızda gökyüzü toz bulutuyla kaplıydı. Araçlarımız tozla kaplandı biz de temizlemeye çalışıyoruz. Aracımızı yıkadıkça çamur akıyor” dedi.

Toz taşınımı nedeniyle okula gitmekte zorlandığını söyleyen öğrenci İbrahim Samet Keklikçi ise, “Sabah okula giderken her yer tozdu. Elimiz yüzümüz hep toz oldu çok zor gittik okula. Her yer tozdu” şeklinde konuştu.

NİĞDE

Haberin Devamı

Niğde’de gece saatlerinde toz yağarken, sabah sokağa çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Araçları tozla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.

Suriye ve Irak'tan gelen toz yağmuru Niğde’de etkili oldu. Sabah araçlarının üzerinin tozdan kirlendiğini gören vatandaşlar oto yıkamacılara koştu. Dükkânların önü ve camları da toz ile kaplanan esnaflarda sabahın erken saatlerinde kaldırımları ve dükkânlarının camlarını yıkadı. Niğde Belediyesi ekipleri ise kent merkezinde itfaiye ve tankerlerle cadde ve sokakları su ile yıkadı.

KASTAMONU

Kastamonu’da, gece saatlerinde yağmurla birlikte toz yağdı. Sabah tozla kaplanan araçlarını gören vatandaşlar oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kuzey Afrika’dan esen rüzgarla ortaya çıkan toz, Kastamonu'da sağanakla birlikte yağdı. Gece saatlerinde etkili olan toz yağışı, araçları kahverengiye bürüdü. Sabah uyandıklarında araçlarını tozla kaplanmış halde bulan vatandaşlar, oto yıkamacıların yolunu tuttu. Bazı sürücüler ise akaryakıt istasyonlarında araçlarını kendileri yıkadı.

“İKİ GÜN DAHA TOZ TAŞINIMININ DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Kastamonu’da oto yıkamacı olarak faaliyet gösteren Köylüm Oto Yıkamanın Sahibi Ercan Köylü, “Günlerdir şehrimize toz şeklinde çamur yağıyor. Kendi aracımı dün akşam yıkamıştım. Sabah kalktığımda aracım üzerine çamur yağmış. İki gün daha toz taşınımının sürmesi bekleniyor. Ancak tüm bunlara rağmen iş yok. Eskiden bırakın bu dükkana araç girmesini, yaya giremezdi. O denli kalabalık olurdu. Ekonomik sıkıntılardan dolayı artık işlerimiz durma noktasına geldi. Şu halde bile iken insanlar araçlarını yıkattırmıyor. Ya kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyorlar ya da benzinliklerde su tutup geçiştiriyorlar” dedi.

Gece yağan çamur sebebiyle aracını yıkamaya getiren Ergin Balaban ise “Gece aracımın üzerine çamur yağmış. Bende aracımı yıkattırmaya getirdim. Araç bir hayli kirlenmiş. İnşallah temizlettireceğim şimdi” diye konuştu.

SAMSUN

Samsun’da etkili olan toz bulutu, yağmurun da etkisi ile çamur yağmuru şeklinde yağarak her yeri çamurla kapladı.

Kuzey Afrika’da sıklıkla görülen çamur yağmuru, Karadeniz’in kuzeyinde de oldukça sık görülmeye başladı. Gece saatlerinde başlayan yağmur, toz taşınımları ile birlikte çamur yağmuruna dönüştü. Özellikle koyu renkli arabaların üstündeki çamur tabakası dikkat çekerken, vatandaşlar arabalarını yıkamak için oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarının araba yıkama bölümlerine yöneldi.

Fırtına ile birlikte oluşan toz bulutu, yağan yağmurlarla birleşince adeta gökten çamur yağdı. Samsun genelinde etkili olan çamur yağmuru sadece araçların değil, evlerin pencereleri, cadde ve sokakları da çamura buladı. Çamur yağmurundan en karlı çıkanlar ise oto yıkamacılar oldu. Oto yıkamacılar yoğun talep nedeniyle adeta bayram etti.

NEVŞEHİR

Nevşehir’e dün gece saatlerinde toz yağdı. Sabah sokağa çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Araçları çamurla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.

Suriye ve Irak'tan gelen toz yağmuru Nevşehir’de etkili oldu. Sabah araçlarının üzerinin çamurdan kirlendiğini gören vatandaşlar oto yıkamacılara koştu. Aracı kirlenenlerin akın etmesi nedeniyle yıkamacılarda ve yakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu. Dükkânların önü ve camları da toz ile kaplanan esnaflarda sabahın erken saatlerinde kaldırımları ve dükkânlarının camlarını yıkadı.

Sabah erken saatlerde dükkanını açan esnaflar; “Gece saatlerinde kum fırtınası çıkmış. Geldiğimizde her yer böyle. Dükkânımızın önünü yıkıyoruz. Nevşehir’de ilk defa böyle bir olay doldu. Sabah dükkâna geldiğimizde her yer tozdu. Araçların üzeri sapsarı olmuş. İlk defa böyle bir şeye rastladık” dedi.

KAYSERİ

Kayseri'de toz taşınımı etkili olurken, sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Kentte gece saatlerinden itibaren toz taşınımı etkili oldu. Sabahın ilk saatlerinde gökyüzü kırmızı renkte toz bulutuyla kaplanırken, araçların üzeri de tozla kaplandı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar, sabah gördükleri manzarayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda toz taşınımına karşı vatandaşları oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.