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AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 19:55,Son Güncelleme:

Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli olması bekleniyor

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Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli olması bekleniyor
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Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, 1,5 saat süresince Adana'nın Kozan ve Ceyhan, Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas ve Toprakkkale ilçelerinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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