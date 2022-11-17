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Son dakika: Meteoroloji'den uyarı gelmişti... İstanbul’da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90

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#İstanbul#Meteoroloji#Hava Durumu
Son dakika: Meteorolojiden uyarı gelmişti... İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 90
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 17:23

Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle 39 kente sarı kodlu uyarıda bulunulmuştu. Uyarılar sonrası İstanbul'da yağış etkisini göstermeye başladı. D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.00 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü. İşten çıkıp evlerine gitmek için yola düşen İstanbullular yoğun trafikte adım adım ilerliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların Marmara ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteorolojiden uyarı gelmişti... İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 90

Meteoroloji beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 39 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden de vatandaşlara yağışa karşı uyarıda bulunuldu. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar İstanbul genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından akşam üstü beklenen yağış başladı.

İSTANBUL’DA TRAFİK KİLİT! YOĞUNLUK YÜZDE 90

İstanbul'da etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe D-100 karayolunda ve Ataşehir'de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Son dakika: Meteorolojiden uyarı gelmişti... İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 90

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.00 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 90 olarak ölçüldü. 

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#İstanbul#Meteoroloji#Hava Durumu

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