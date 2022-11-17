Son dakika: Meteoroloji'den uyarı gelmişti... İstanbul’da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların Marmara ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 39 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden de vatandaşlara yağışa karşı uyarıda bulunuldu. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar İstanbul genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından akşam üstü beklenen yağış başladı.

İSTANBUL’DA TRAFİK KİLİT! YOĞUNLUK YÜZDE 90

İstanbul'da etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe D-100 karayolunda ve Ataşehir'de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.00 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

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