Meteoroloji'den uyarı geldi: Yarın hava nasıl olacak? MGM 16 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri
Hava durumu günlük tahminleri için son değerlendirmeler ile belli oldu. Yurt genelinde soğuk havalar etkisini gösterirken bazı illerde sağanak yağış sele neden oldu. Samsun Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Samsun il merkezi ve doğu ilçelerine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Son tahminlere göre, yarın Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor. Peki, hava yarın nasıl olacak? İşte, 16 Aralık Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il MGM hava durumu tahminleri.
16 Aralık hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Nevşehir, Kayseri, Mersin, Adana, Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde, sabah saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
SAMSUN İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Samsun il merkezi ve doğu ilçelerinde (Tekkeköy, Ayvacık, Salıpazarı, Çarşamba, Terme) beklenen sağanak yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Samsun Valiliği de vatandaşın dikkatli olmasını isteyerek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre; 15 Aralık Salı saat 23.00 ile 16 Aralık Çarşamba saat 12.00 arasında il merkezi ve doğu ilçelerimizde sağanak ve kuvvetli yağış beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” açıklamalarını paylaştı.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 4°C, 10°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Mersin, gece saatlerinde Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MERSİN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR 6°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
KONYA 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
YOZGAT 3°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DÜZCE 9°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 3°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 8°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 7°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ÇORUM 5°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN 11°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 13°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -2°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS 0°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 6°C, 9°C
Çok bulutlu
VAN 2°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 12°C
Çok bulutlu
SİİRT 5°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Çok bulutlu
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle