Meteoroloji'den uyarı geldi: Bugün hava nasıl olacak? MGM 16 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

16 Aralık hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Nevşehir, Kayseri, Mersin, Adana, Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde, sabah saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

SAMSUN İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Samsun il merkezi ve doğu ilçelerinde (Tekkeköy, Ayvacık, Salıpazarı, Çarşamba, Terme) beklenen sağanak yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Samsun Valiliği de vatandaşın dikkatli olmasını isteyerek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre; 15 Aralık Salı saat 23.00 ile 16 Aralık Çarşamba saat 12.00 arasında il merkezi ve doğu ilçelerimizde sağanak ve kuvvetli yağış beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” açıklamalarını paylaştı.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 4°C, 10°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 16°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Mersin, gece saatlerinde Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR 6°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KONYA 7°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

YOZGAT 3°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DÜZCE 9°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 3°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 7°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇORUM 5°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN 11°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 13°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS 0°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 6°C, 9°C

Çok bulutlu

VAN 2°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 12°C

Çok bulutlu

SİİRT 5°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 15°C

Çok bulutlu