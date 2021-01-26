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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 00:11 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den ülkenin kuzey ve batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı

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Meteoroloji'den ülkenin kuzey ve batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden Karadeniz'de kuvvetli, öğle saatlerinden başlayarak Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına (saatte 50-80 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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