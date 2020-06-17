AA
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Meteoroloji'den Trakya için 'sağanak ve dolu' uyarısı
Trakya genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerine kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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