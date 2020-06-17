MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeteoroloji'den Trakya için 'sağanak ve dolu' uyarısı
GeriGündem Meteoroloji'den Trakya için 'sağanak ve dolu' uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Trakya için 'sağanak ve dolu' uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meteoroloji'den Trakya için 'sağanak ve dolu' uyarısı
Abone Olgoogle-news

Trakya genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerine kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle