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Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 10:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve kuzey kesimlerinde iki gün boyunca toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde, yarın ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz'de toz taşınımının görüleceği bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI

Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın yurdun batı ve kuzey kesimlerinde toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.

Toz taşınımı bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde, yarın ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz'de görülecek.

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

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Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Ülke genelinde beklenen hava durumunu gösteren harita...

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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