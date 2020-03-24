Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin Güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımının, bugün akşam ve gece saatlerinde söz konusu iller ve çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

Hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.