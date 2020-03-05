Meteoroloji'den toz fırtınası uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin güney kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek toz taşınımı hadisesinin yarın ile cumartesi günü öğle saatleri arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşların başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.