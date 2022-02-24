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Meteoroloji'den son dakika yağmur ve kar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Yağmur#Meteoroloji
Meteorolojiden son dakika yağmur ve kar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il hava durumu tahminleri

Son dakika hava durumu tahminlerine göre bugün Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli sağanak yağış görülecek. Sıcak havaların ardından etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklığı da düşecek. Bugün sıcaklıkların batı ve kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği ön görülürken, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Konya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte, 24 Şubat il il hava durumu tahminleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Amasya, Çorum, Malatya, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Konya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Düzce, Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğu, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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HAVA NASIL OLACAK?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa’nın doğusunda beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: öğle saatlerinde Antalya’nın doğusu, Konya’nın güney kesimleri ile Mersin ve Karaman çevrelerinde başlayarak akşam saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Niğde ve Kayseri’nin güney ve doğusunda etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların 1500m rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması zamanla 1000m üzeri rakımlı alanlarda yerde kar örtüsü oluşması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, kıyı kesimlerde; yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde; buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden son dakika yağmur ve kar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il hava durumu tahminleri

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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TEKİRDAĞ 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden son dakika yağmur ve kar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il hava durumu tahminleri

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege'de gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Uşak'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 9°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı

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DENİZLİ 8°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR 9°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika yağmur ve kar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Batı ve Orta Toroslar mevkii) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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ADANA 13°C, 20°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 20°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteorolojiden son dakika yağmur ve kar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Konya, Karaman ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KAYSERİ 1°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU 1°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Çorum çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 9°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 7°C
Parçalı bulutlu

HAKKARİ 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -4°C, 6°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden Diyarbakır ve Batman çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

 

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#Hava Durumu#Yağmur#Meteoroloji

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