MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeteoroloji'den son dakika yağış uyarısı
GeriGündem Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı
Abone Olgoogle-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen bilgiye göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Çankırı ve Gümüşhane çevreleriyle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya kesimi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Çankırı ve Gümüşhane çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası ve Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle