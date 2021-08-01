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Haber Giriş: 01.08.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Van'da sel ve su baskınına dikkat

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Van'da sel ve su baskınına dikkat

Meteoroloji'den Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Muş'ta 34, Hakkari'de 30, Bitlis'te 28 ve Van'da 27 derece olması bekleniyor.

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Yağışların öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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