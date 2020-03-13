Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Türkiye genelinde etkisini gösterecek

Türkiye'nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8-15 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, halen ülkenin güney ve doğu bölgeleri Doğu Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisinde bulunuyor.

Bu sistemin yarın yurdun doğu bölgelerinde yağmur şeklinde yağışlara neden olduktan sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ülkenin pazar günü de Balkanlar üzerinden gelen, mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların pazar gecesi ve pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura ve bölgelerin yüksek kesimlerinde kara dönüşmesi öngörülüyor.

Yağışların gelecek hafta sonuna kadar doğu bölgelerde genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Türkiye genelinde hissedilir derecede (8-15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının gelecek hafta hissedilir derecede azalması nedeniyle başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.