Meteoroloji'den son dakika uyarısı... Kar ve yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Antalya, Karaman ve Erzincan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.



SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Bugün ülke genelinde, Pazartesi günü kuzey kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) aratacak olan hava sıcaklığının, Salı gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı (6 ila 15 derece) tahmin ediliyor.

PAZARTESİ



Pazartesi günü Ege, Marmara ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlı hava etki gösterecek. Ardahan ve Kars'ta ise kar yağışı yaşanacak.

SALI



Sıcaklıkların daha fazla düşeceği salı günü yurt genelinde yağışlar etkisini gösteriyor. Kastamonu, Bolu, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta karla karışık yağmur bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?



CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Önümüzdeki dört gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız' derken İstanbul'a kar yağıp yağmayacağını açıkladı. İstanbul'a kar yağışı çok sınırda, yükseklerde karla karışık yağmur yapabilir ama Trakya'da ve İç Anadolu'da ve İç Ege'de kar yağışları 2 gün sürecek.

ÇARŞAMBA



Çarşamba günü yurdun büyük kesiminde kar yağışı kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Ankara ve Bolu'daki kar Marmara'da karla karışık yağmur olarak kendini gösterecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı çarşamba günü hissedilir derecede düşecek.

PERŞEMBE



Perşembe günü yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeyi sürdürecek. Akdeniz kıyılarında ise yer yer güneşli ve yağmurlu bir hava görülecek. Perşembe günü de başta İstanbul olmak üzere Kuzey'de karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İç Anadolu'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumunu gösteren tablo ise şu şekilde:

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