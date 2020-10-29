Meteoroloji'den son dakika uyarısı... İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılarından sonra sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış başladı. Gelen son dakika bilgilerine göre, Büyükçekmece'de saat 06.00 sıralarında başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kodlu uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batısı sağanak yağışın etkisi altında. Marmara, Ege, batı Akdeniz, batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak yağış görülecek. Yağışların Muğla, Antalya, Tekirdağ, İstanbul, Isparta ve Burdur'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 2 ila 5 derece düşecek.
İSTANBUL'DA ETKİLİ YAĞIŞ: SARI KOD UYARISI GELDİ
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve Tekirdağ çevrelerinde beklenen yağışlara dikkat şeklinde sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı' hava dalgasının etkili olacağını belirtti.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 29, 2020
İstanbul'un Avrupa Yakasında ve Tekirdağ Çevrelerinde Beklenen Yağışlara Dikkat! pic.twitter.com/RcOnyW4Jwu
Gelen son dakika bilgilerine göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Antalya ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı, Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI 5 DERECE AZALACAK
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, batı kesimlerde 2-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Avrupa yakasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2),doğusunun iç kesimlerinde (Serik, Manavgat, İbradı) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu
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