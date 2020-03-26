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Ünsal YÜCEL/DHA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Marmara Bölgesi yarın akşamdan itibaren...

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Marmara Bölgesi yarın akşamdan itibaren...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen, mevsim normallerine göre soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, hafta sonunda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın, akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte hissedilir derecede (1- 3 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği kaydedildi.

İstanbul’da ise havanın yarın çok bulutlu olması, cumartesi ve pazar günü gün boyu yağışlı geçeceği, en yüksek hava sıcaklığının ise 10 derece civarında olacağının tahmin edildiği bildirildi.

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