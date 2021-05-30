Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bölge bölge sıraladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

DOĞU ANADOLU'DAKİ 2 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden akşama kadar Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan, Kars ve Ağrı'da 7, Erzurum'da 10, Erzincan'da 12, Iğdır'da 17 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Erzincan ve Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Erzurum'da 24, Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.



DENİZLERDE HAVA



Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerine kadar batısı kuzeybatıdan kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

MARMARA



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

EGE



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

AKDENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de güney ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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