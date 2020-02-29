Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Sıcaklıklar batı ve güney kesimlerde 3 ile 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde yağış öngörülüyor.



Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya'nın doğu ve Konya'nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ



Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



İZMİR’DE KAR YAĞIŞI



İzmir’in Bergama ve Kınık ilçesinde yaşayanlar sabah beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı, Kınık’ın yüksek kesimlerinde bulunan mahalleler ile Bergama’nın Kozak Yaylası bölgesini beyaza bürüdü.



Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile önlem aldı.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu 8

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere yağmurlu 12



Yurt genelinde ise havanın aşağıdaki gibi olması bekleniyor:





