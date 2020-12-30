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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı      

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Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı      
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Meteoroloji’den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.     

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinde sağanak beklenirken, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.     

Yağışların Çanakkale ve Muğla kıyılarında yerel ve kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.     

Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don, kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.     

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