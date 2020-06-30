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AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 19:27,Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika "sağanak" uyarısı

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Meteoroloji'den son dakika "sağanak" uyarısı
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Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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