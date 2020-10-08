Meteorolojiden son dakika: Kuvvetli yağış uyarısı.. Dolu riski hangi bölgelerde var? İstanbul'da dolu yağacak mı?

Yağışların, Marmara ve Ege (Aydın ve Muğla hariç) bölgelerinde yerel olarak kuvvetli, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Batı kesimlerde sıcaklığın hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul’da bugün yerel dolu yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nin tamamında etkili olacak sağanak ve gök gürültülü yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı ile hortum oluşma riski taşıdığı uyarısında bulundu. Sigorta şirketleri müşterilerinden araçlarını kapalı bir yerde tutmalarını istedi.

Muğla’dan Zonguldak’a kadar uzanan ince uzun bir hatta soğuk cephe geçişi olduğunu ve önündeki sıcak ve nemli havanın da yükseldiği zaman fırtınaya neden olabileceğini söyleyen Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Bu dolu yapabilir. Tedbirli olmakta fayda var. Bu hat boyunca fırtına ihtimali bulunuyor” dedi.

Meteorolojinin uyarısının ardından kapalı otoparklara akın oldu. Saat 16.00 itibarıyla, İSPARK’ın işlettiği kapalı otoparklar 12 ilçede tamamen doldu.

DOLUNUN İZLERİ HÂLÂ KAPANMADI

Ümraniye Sanayi Sitesi’ndeki kaporta dükkânlarının tamamı durmadan çalışıyor. Sebebi geçtiğimiz hafta etkili olan dolu. Çok sayıda otomobilde göçük hasarı var. Bu sebeple boyasız göçük düzeltme yapan işletmeler, yoğunluk sebebiyle aylar sonrasına gün verebiliyor. Çıraklığından bu yana 40 yıldır Ümraniye Sanayi Sitesinde kaporta ustası olarak çalışan Yılmaz Aksakal yaşanan yoğunluğun ardından diğer ilçelerden Ümraniye’ye usta akımı olduğunu söyledi. Gece yarılarına kadar çalıştıklarını söyleyen Aksakal, “Şu anda bizim 50 bekleyen aracımız var. 6 kişilik ekip çalışıyor. Günde 2 araç bitirsek, bir ayda elimizdeki araçları ancak bitiririz” dedi. Ortalama bir araçtan 7 bin TL ücret talep ettiklerini söyleyen Aksakal, “Aracında hasar olanlar acele etmemeli. Ücret mevsimle alakalıdır. Tıpkı domatesi kışın daha pahalı yememiz gibi. Talep çok olunca, fiyat artıyor bizim sektörde. Beklenirse fiyatlar düşecektir” dedi. Ümraniye ve çevresinde perşembe ve cuma günü için yapılan dolu uyarısının dikkate alınmasını da isteyen Yılmaz Aksakallı, halı, kilim konulması zararı engeller. Olursa bile gözle göremeyeceğiniz incelikte olur. Çok yoğun hasar oluşmaz. Üzerinizde kıyafet yokken bir şey değerse rahatsız eder ama üzerinizde giysi varsa sizi korur. Bu da bunun gibi. Örtü aracı korur” diye konuştu.