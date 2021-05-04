Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Bölge bölge uyarı geldi: Çamur yağacak
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Son verilere göre Afrika üzerinden gelen toz taşınımı yeniden etkili olacak. İstanbul, İç Ege ve Karadeniz'deki yağışların toz taşınımının etkisiyle çamurlu olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporu...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara bölgesi genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
HAVA SICAKLIKLARI KUZEY VE İÇ KESİMLERDE AZALIYOR
Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMI ETKİSİYLE YAĞIŞLAR ÇAMURLU OLACAK
Son verilerine göre Afrika üzerinden gelen toz taşınımı yeniden etkili olacak. İstanbul, İç Ege ve Karadeniz'deki yağışların toz taşınımının etkisiyle çamurlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
ADANA °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 32°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
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