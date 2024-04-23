Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: 10-15 derece yükselecek Bakan Özhaseki 11:00-16:00 saatleri arasına dikkat çekti: Açık alanlara çıkmayın

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve batı bölgelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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UYARILAR



TOZ TAŞINIMI: İç ve batı bölgelerde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın Güney ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAKAN ÖZHASEKİ UYARDI: 11:00 İLA 16:00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT

Bakan Özhaseki, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmasıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bakan Özhaseki'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin;

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de 4 ila 6 derece,

Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması beklenmektedir.

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Meteorolojik veriler doğrultusunda;

Ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için daha duyarlı olunmasını,

Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamalarını istirham ediyorum.

ORHAN ŞEN: 3 GÜNLÜK TOZ TAŞIMI OLACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bölge bölge uyarıp, 3 günlük toz taşımınına dikkat çekti.

Sosyal medyadan paylaşım Orhan Şen, "Bugün sabah Marmara'da hafif yağmur var. Güney Ege'de orta kuvvette rüzgar. Sıcaklık güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacak. Batı'da 3 gün toz taşınımı var. Bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli, Adana, Mersin, Antalya, Zonguldak perşembe Konya, Kastamonu ve Ankara'da değerler hassas." ifadelerini kullandı.