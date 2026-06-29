Meteoroloji'den sıcak hava ve kuvvetli rüzgar uyarısı | Bu üç güne dikkat! Türkiye kavrulacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Şen şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesiden itibaren Türkiye'nin de batı kesimlerini, batı kesimleri derken burada Marmara başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz'in büyük bir bölümü, Ege Bölgesi, Trakya, ve batı Akdeniz'i de içine alacak şekilde, İç Anadolu'nun da büyük bir kısmını içine alacak şekilde sıcaklar yükselmeye başlayacak.

Yükselmeye başlayacak diyorum, ne kadar yükselecek? Büyük ihtimalle bugün İstanbul'da 31-32 derece olan sıcaklık önümüzdeki günlerde yani o pazartesiden itibaren başlayacak olan bu sıcak hava dalgasının, Avrupa'daki sıcak hava dalgasının bize yansımasıyla birlikte burada da 2-3 derecelik daha artışlar olacak. Şimdi bu 2-3 derecelik artışlar dediğimiz zaman ne oluyor? Şunu da söyleyeyim İstanbul'un haziran ayı ortalaması yaklaşık 27-28 derecedir, en yüksek sıcaklık ortalaması. Şimdi bugün 32 derece civarında. Demek ki 3, 3, 3-4 derece yukarısında. Bu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki 3 gün veya önümüzdeki 4 günü de hesaba katalım, bu sıcaklık biraz daha artacak. Ve bir sıcak hava dalgasını andırıyor bu. Genellikle hangi bölgelerde olacak? İç Anadolu, Marmara, Ege başta olmak üzere batı bölgelerimizde meydana gelecek.

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"SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜ EN YÜKSEK SICAKLIKLARI YAŞAYACAĞIZ"

En kuvvetli sıcaklık ne zaman olacak? Salı günü ve çarşamba günü en yüksek sıcaklıkları yaşayacağız. Örnek verelim istersen, İstanbul'da 35 dereceye yaklaşacak bir sıcaklık var pazartesiden çarşamba gününe kadar, özellikle çarşamba günü. Ve bugünlerde İstanbul'un nüfusu fazla olduğu için söylüyorum, İstanbul'da yaşlıların, çocukların, koroner hastalığı olanların, dışarı çıkmaması lazım, çıkmasınlar. Yani özellikle salı ve çarşamba günü dışarı çıkmasınlar. Eğer çok gerekliyse çıkmaları diğer vatandaşlarımızın, muhakkak şapka, güneş gözlüğü, açık renk elbise ve bol elbise giyerek o da sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde çıkmalarını öneriyoruz.

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"AYDIN, HAZİRAN AYININ SICAKLIK REKORUNU KIRACAK"

Öğle saatlerinde, çok önemli işiniz de olsa çıkmayın diyeceğiz. Sıcaklıklar nerede ne kadar oluyor? Bir İstanbul'u söyledik 34-35 dereceye kadar çıkacak çarşamba gününe kadar. Bunun yanında sadece İstanbul değil, Düzce, Kocaeli'nde de sıcaklıklar 36-37 dereceyi geçecek. Edirne'de 40 derece, Edirne, Kırklareli'nde 40 dereceyi geçecek sıcaklıklar var. Bunun yanında Aydın, haziran ayının büyük bir ihtimalle sıcaklık rekorunu kıracak. Aydın'ın sıcaklık, haziran ayı en yüksek sıcaklık değeri 32-33 derecedir ama 42-43 derece çarşamba günü... Çarşamba günü oradaki vatandaşlarımızı da uyaralım, çarşamba günü Denizli, Aydın, Muğla'nın kuzeyi, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale buradaki vatandaşlarımız da sıcaklıkların yüksek olduğu öğlen saatlerinde dışarı çıkmasınlar. Ne zaman? Pazartesi, salı, çarşamba günü. Bu, 40 dereceyi geçecek dedim. Aydın'da 42-43 dereceyi bulabilir.

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"HAZİRANIN SON HAFTASINDA SICAK HAVA DALGASINI YAŞAYACAĞIZ"

Keza Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıklar 45 dereceye yaklaşacak. Yani bir sıcak hava dalgasını, haziranın son haftasında Türkiye yaşayacak batı bölgelerinde. Esasında biz, meteoroloji uzmanları bu sıcak hava dalgasını biraz daha geç bekliyorduk, yani temmuz ve ağustosta bekliyorduk. Dolayısıyla erken gelen bir sıcak hava dalgası. Bundan sonra gelecekler biraz daha kuvvetli ve yüksek olacaktır. Dolayısıyla bu yaz sağlığımıza, ve bu sıcak hava dalgasına dikkat edin.

"SOKAK HAYVANLARININ SUYUNU VERELİM"

Sağlık açısından son derece tehlikeli bir afete dönüşen bir, meteorolojik olaydır sıcak hava dalgası ama bunun yanında çevreye verdiği zararlar da çok önemli tabii. Susuz kalan sokak hayvanları, bunların suyunu vermemiz lazım ama tabii bunun yanında orman yangınlarını unutmamamız lazım.

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"ORMAN YANGINI RİSKİ ARTIYOR"

Hemen şunu da söyleyeyim orman yangınları konusunda, pazartesi gününden itibaren, Çanakkale, Edirne, Çanakkale, ve Kıyı Ege'de orman yangını riski artıyor. Her ne kadar, nem oranı 30'un altına düşmese de sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktığı için, güneşte ölçülen sıcaklığı söylemiyorum çünkü, biz güneşte ölçülen sıcaklığı pek değerlendirmeyiz ama orman yangınlarında güneşte, güneşin altındaki sıcaklık da son derece önemli. Çünkü o sıcaklığın altında, yani 40 derecelik, 40 derecelik bir yerde ölçülen sıcaklığın, güneşin altında 50-55 dereceye kadar çıktığını da biliyoruz.

"İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Dolayısıyla bir, sağlığımıza çok dikkat edeceğiz. Pazartesi, salı, çarşamba saydığım şehirlerde tekrar bir belirteyim; Aydın, Denizli, Manisa, İzmir, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir, Trakya da dahil olmak üzere, bunun yanında Batı Karadeniz'deki Düzce, Sakarya ve Kocaeli. Buralarda sıcaklıklar 35 dereceyi geçiyor. Aman dikkat diyoruz, işiniz yoksa dışarı çıkmayın, özellikle bebekler, çocuklar ve yaşlılar. Dışarı bu günlerde çıkmasınlar."

İŞTE 29 HAZİRAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.