Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Kavrulacağız... İşte yeni hava durumu raporu

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren Ege Bölgesi genelinde artarak, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi. İl merkezlerinde görülecek en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 31-35, Aydın'da 36-41, Çanakkale'de 29-35, Balıkesir'de 34-40, Manisa'da 35-41 dereceler arasında olacağı bildirildi.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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METEOROLOJİ'DEN SICAKLIK UYARISI

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda Yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta ortasına kadar Yurdumuzun batı, iç ve güney kesimlerinde 6 ila 10 derece, Karadeniz sahil kesiminde ise 3 ila 6 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıkların;

Ankara : 29-32

İstanbul: 28-32

İzmir : 28-29

Kayseri : 24-25

Antalya : 37-40

Adana : 36-39

Bolu : 29-32

Samsun : 26-28

Trabzon : 23-25

Erzurum : 23-27

Diyarbakır: 35-39

Şanlıurfa: 36-41

Malatya: 30-30

Kahramanmaraş: 36-38

Hatay: 34-37

Osmaniye: 34-37

aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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MUĞLA'DA SICAKLIKLAR 10 DERECE ARTACAK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geçen hafta boyunca bölgemizi etkileyen yağışlı ve serin hava, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacak. Bölgemiz genelinde hafta sonu mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 derece aralığında olacağı tahmin edilirken, Meteoroloji yetkilileri, yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

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Sıcak hava dalgasının sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların gerekli önlemleri alması ve sıcak havalarda açık alanlarda bulunmaktan kaçınması gerektiği belirtildi. Uzmanlar ise bol su içmenin, güneşten koruyucu giysiler giymenin ve serin ortamlarda bulunmanın önemine dikkat çekti.

AYDIN 40 DERECEYİ BULACAK

Son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyreden Aydın genelinde, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren artacağı belirtilirken, Aydın’da en yüksek hava sıcaklığı, 2 Haziran Pazar gününden itibaren 40 derecenin üzerine çıkacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 2 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 21, en yüksek 40 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 3 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 23, en yüksek 41 derece olacak. Kentte gün boyunca Az bulutlu, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 4 Haziran Salı günü hava sıcaklığı en düşük 25, en yüksek 41 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 5 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 25, en yüksek 39 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.