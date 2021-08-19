Meteoroloji'den sel felaketinin yaşandığı Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor.



Yağış anında sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BOZKURT'TA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR



Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sağanak etkili oluyor.



11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Bozkurt ilçesinde, akşam sağanak başladı.



Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı.



Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



SEYYAR ASKERİ KÖPRÜ, SEL İHTİMALİNE KARŞI KALDIRILDI



Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar askeri köprü, şiddetli yağış sonrasında oluşabilecek sel ihtimaline karşı kaldırıldı.



İlçede başlayan şiddetli yağış sonrasında askeri personel, Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprüyü kaldırdı.



İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle Ezine Çayı üzerinde bulunan köprü yıkılmış, bölgede çalışan ekiplerin ihtiyacı üzerine 15 Ağustos'ta seyyar askeri köprü kurulmuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara