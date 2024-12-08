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Prof. Dr. Orhan Şen tarih verip uyardı: Dondurucu soğuk geliyor... Meteoroloji sarı ve turuncu kod verdi! Bir kentte sağanak alarmı

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#Hava Durumu#Sağanak#Meteoroloji
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verip uyardı: Dondurucu soğuk geliyor... Meteoroloji sarı ve turuncu kod verdi Bir kentte sağanak alarmı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 09:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 5 il için sarı 1 il için de turuncu kodlu alarm verildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, batı kesiminde sağanağın etkili olacağını ve Muğla'da metrekarede 100 kilograma kadar yağış bırakacağını söyledi. Şen, ayrıca Doğu Anadolu için tarih vererek dondurucu soğukların görüleceğini belirtti.

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Yurdun geniş kesiminde parçalı ve bulutlu hava hakimken batı ve güneyde yer alan kentler için alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 ili sarı 1 ili de turuncu kodla uyardı. Sarı kodlu uyarı verilen iller Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa olurken Muğla ise turuncu kodla uyarıldı.

Prof. Dr. Orhan Şen tarih verip uyardı: Dondurucu soğuk geliyor... Meteoroloji sarı ve turuncu kod verdi Bir kentte sağanak alarmı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, batı kesimi için sağanak uyarısı yaparken, doğu illeri için tarih vererek dondurucu soğukların geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Şen'in, paylaşımı şu şekilde oldu:

Bugün Pazar, batı ve güneye yağmur; Doğu Anadolu'ya kar yağacak. Yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın da kuvvetli 50 kg, Muğla'da çok kuvvetli ve şiddetli 100 kg/m2 ye kadar yağabilir dikkat. Sıcaklık batıda ortalamanın üzerinde doğuda ortalamada.

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DOĞU ANADOLU'YA DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR

Batı bölgelerde Lodosun devam ediyor, sıcaklık yüksek. İstanbul yağmurlu 16 C. Perşembe gününden itibaren doğu Anadolu'ya dondurucu soğuklar geliyor. Erzurum Tunceli Kars Van Ağrı Sivas civarında gündüz sıcaklıkları sıfırın altında gece -15 C altına inecek. Kuvvetli don olayı olur.

 YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, , İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Pazar günü (08/12/2024) ilk saatlerden itibaren Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

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#Hava Durumu#Sağanak#Meteoroloji

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