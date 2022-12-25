Meteoroloji'den 'sarı' kodlu uyarı! Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

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Meteoroloji`nin haritasında yer verilen ve yoğun kar beklenen iller arasında, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak yer alıyor.

Yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yetkililer, kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji'nin pazar günü için yurt genelinde beklenen hava durumunu gösteren haritası...

PROF. DR. ORHAN ŞEN BÖLGE BÖLGE SIRALADI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan ŞEn ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün Pazar Marmara'nın doğusu yağmurlu, İç Anadolu karla karışık yağmurlulu ve kar, Batı ve Orta Karadeniz kıyısı yağmur iç kesimler karla karışık yağmurlulu ve kar, Güneydoğu yağmurlu. Yağışlar Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonuda kuvvetli ulaşımı engelleyebilir. Sıcaklıklar değişmiyor.

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İstanbul, pazar öğlene kadar hafif yağmurlu öğlen yağış kesiliyor. Sıcaklık 12 derece yarın yağış yok. Ankara öğleden sonra hafif karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, 3 derece, İzmir 17, Antalya 20 derece. Kayseri akşam saatlerinde Kar yağışı 2 derece.

Meteoroloji'nin pazartesi günü için yurt genelinde beklenen hava durumunu gösteren haritası...

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.