Meteoroloji'den sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak bekleniyor | Lapa lapa kar geliyor: İşte kar yağışı beklenen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Perşembe günü ise Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Çankırı, Erzurum ve Diyarbakır çevreleri yağışlı geçecek.

Cuma günü ise İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yağış bekleniyor.

METEOROLOJİ SARI KODLU UYARI VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 il için sarı kodlu alarm verdi. Bartın, Düzce ve Zonguldak için sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkili oluyor.

Gece başlayan sağanak, kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sürüyor.

Sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu, güzergahı kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri sağanak konusunda uyardı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; İstanbul’da yağışların perşembe gününe kadar yerel olarak aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların gündüz saatlerinde 16 derece civarında, mevsim normalleri düzeyinde; gece saatlerinde ise 13 derece civarında seyretmesi tahmin edilmektedir.

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla sağanak geçişleri etkili oluyor.

Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Sultangazi, Maltepe ve Beşiktaş'ta aralıklarla etkili olan sağanak geçişleri nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Maltepe'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Seyir halindeki otomobiller, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Caddeye bağlantısı olan bazı yollar ve sokaklar göle dönüştü. Sağanağın etkili olduğu ilçede, bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk oluştu.

HAFTA SONU KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son hava raporunda ise hafta sonu kar yağışı bazı illerde etkili olacak. Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. İşte kar yağışı beklenen iller;

Cumartesi günü Kayseri, Niğde, Yozgat, Bitlis, Erzurum, Ardahan, Kars, Hakkari, Pazar günü ise Ardahan, Kars, Erzurum, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu