Meteoroloji'den sarı kodlu alarm: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Şen, önümüzdeki 2 güne dikkat çekti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan iller Adana, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun, Trabzon, Osmaniye oldu.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Şen, Sağanak yağışların Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın ve Zonguldak çevresini tehdit ettiğini ve önümüzdeki 2 gün en önemli ve riskli hava olayı olacağını söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Pazar. Kıyı Ege ve Trakya dışında tüm yurtta yağış var. Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batısı kuvvetli.

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Sıcaklıklar iç ve Güneydoğu Anadolu 3-4 derece azalacak. Salı günü yağışların bitmesiyle batıdan başlayarak 2-3 derece artacak. İstanbul bugün ara sıra yerel yağış görülebilir ama kuvvetli değil 26, İzmir 29, Antalya öğlen yağmurlu 30.

Ankara güneyi kuvvetli olmak üzere yağmurlu 21 C

Bu geceden itibaren Karadeniz'in doğusu ve batısının havası çok önemli. 2 alçak basınç merkezi doğusu ve batısını tutmuş durumda çok ciddi yağış üretiyorlar.

"BÜYÜK MİKTARDA YAĞIŞ BIRAKABİLİR"

Karadeniz'de oluşacak bu hava olayı Türkiye'nin Karadeniz kıyısını özellikle Batı Karadeniz'de Kastamonu Bartın Zonguldak çevresini yarın tehdit ediyor. Büyük miktarda yağış bırakabilir. Önümüzdeki 2 gün en önemli ve riskli hava olayı bu olur. Umarım teğet geçer.

Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK canlı yayınındaki konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı:

Ankara'nın kuzeyi, iç Anadolu güney doğu Anadolu, doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli yağmur var. Akdeniz'in iç kesimlerinde de yağmur var. İstanbul'daki yağış da bugün son. Yarın yağış olmayacak. Boğaz çevresinde bugün devam eder. İstanbul'da çok önemli bir tehlike yok.

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"YARIN ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ"

Karadeniz üzerinde alçak basınç var. Çok büyük bir yağış üretiyorlar. Zonguldak Bartın Sinop'a kadar... Yarın çok kuvvetli yağış olabilir. Kara üzerine yaklaşırsa bu sistem durum tehlikeli. Metrekare üzerine 300 kilogram yağış görünüyor. Yarın çok dikkat etmeliyiz. Umarız teğet geçer ama teğet geçme ihtimali zayıfladı. Batı Karadeniz sahilleri yarın tehlike ile karşı karşıya. Bu iki sistemi yan yana görmemiştim uzun zamandır. Salı'dan sonra yağış Türkiye'de bitiyor.

Bu sene sele neden olabilecek yağışları çok göreceğiz. El ninolu bir yıl geçirdik çünkü. En ufak bir soğuk hava girişi olunca bu aşırı yağışlar oluyor. Bu sene Türkiye'nin biraz başı derde girecek gibi bu yağışlarla.

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METEOROLOJİ RAPORUNA GÖRE YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale dışında kalan tüm bölgelerimizin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.