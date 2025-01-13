Kar, İstanbul sınırına dayandı! AKOM'dan megakent için 'Perşembe' uyarısı: İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil olmak üzere birçok il için sağanak uyarısında bulunmuştu. Hafta sonu etkili olan yağışlarla birlikte hava sıcaklığında da sert düşüş yaşandı.

İZLANDA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI

AKOM'dan İstanbullular için yapılan uyarıda etkili olan İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının Perşembe gününe kadar süreceği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.

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13 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 13 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova oldu.

BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Eskişehir, Uşak, Bolu ve Düzce çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TRAKYA'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Edirne'de dün etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor, kent merkezinde ise kar etkisini yitirdi.

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İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının yoğun olduğu kırsal alanlarda yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte yüksek kesimlerde kar yağışının hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kırklareli'nde ise dün başlayan kar yağışı kuzeyde zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor.

Demirköy ilçesinin Mahyatepe Mevkisi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye yükseldi.

Kar yağışı, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda da devam ediyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

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Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının çarşamba gününe dek süreceği tahmin ediliyor.

Tekirdağ'da yüksek yerlerde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.