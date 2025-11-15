Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! 17 ilde alarm verildi | Kuvvetli sağanak geliyor: Bölge bölge açıklandı

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 ilde sarı kodlu uyarı verdi.

Hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, gelecek hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

SAĞANAK BEKLENEN BÖLGELER AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenen yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nin batısını içine alan Batı Akdeniz'de bugün fırtına beklendiği uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi'nin batısı) rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR'DE YAĞIŞ YOK

İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklenmediğini bildiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, hafta sonu gündüz sıcaklıklarının 16 ila 17 derece, gece sıcaklıklarının 10 derece civarında seyredeceğini belirtti. Ankara'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini bildiren Budak, sıcaklıkların 12 ila 13 derece civarında olacağını aktardı. Budak, İzmir'de de yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

17 İLDE ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 ilde alarma geçti. Karla karışık kuvvetli yağmur beklenen Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Şırnak ve Batman için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

MARDİN'DE DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Mardin'in merkezinde ve ilçelerinde gece ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı. Bazı cadde ve sokaklar, suyla doldu. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Kızıltepe ile Artuklu ilçelerinde zemin katlardaki ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kızıltepe ilçesi kırsalında da bazı dereler taştı. İlçeye bağlı kırsal Örencik Mahallesi'nde taşan dere ile beraber tarım arazileri su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, genellikle yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışları geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.