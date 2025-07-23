Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi: İşte yağış beklenen iller... 5 günlük tahmin haritası paylaşıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 37

İstanbul: Az bulutlu ve açık 37

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük tahmin haritası ise şu şekilde oldu: