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Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi: İşte yağış beklenen iller... 5 günlük tahmin haritası paylaşıldı

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#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji Uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi: İşte yağış beklenen iller... 5 günlük tahmin haritası paylaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 09:19

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava dalgası etkili olurken bazı illerimiz için de yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 37
İstanbul: Az bulutlu ve açık 37
İzmir: Az bulutlu ve açık 40
Adana: Az bulutlu ve açık 39
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44

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 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük tahmin haritası ise şu şekilde oldu:

Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi: İşte yağış beklenen iller... 5 günlük tahmin haritası paylaşıldı

 

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#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji Uyarısı

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